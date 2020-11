Svetový obchod: Čína preberá iniciatívu. A čo na to Európa?

Čína upevňuje svoju pozíciu na medzinárodnej scéne, stavia sa do polohy protipólu USA a ukazuje schopnosť vytvárať partnerstvá aj s najbližšími spojencami Spojených štátov.

Pätnásť štátov Tichomoria podpísalo v nedeľu, po ôsmich rokoch rokovaní, dohodu o voľnom obchode Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Dohoda združuje desať štátov zoskupenia ASEAN, Japonsko, Čínu, južnú Kóreu, Austráliu a Nový Zéland, vytvárajúc tak najväčšiu zónu voľného obchodu na svete. Tieto štáty spoločne predstavujú až tretinu svetovej populácie a produkujú tretinu globálneho HDP.

Ekonómovia môžu oprávnene pochybovať o hospodárskom význame tejto spolupráce, ktorá nezahŕňa poľnohospodárstvo či väčšinu služieb, vynecháva i dnes významné ustanovenia týkajúce sa napríklad ochrany cezhraničného transferu dát a obmedzuje sa viac-menej len na tovarovú výmenu. Politicky však RCEP znamená nesporne víťazstvo pre Čínu a výzvu pre novozvoleného amerického prezidenta Joea Bidena, ktorého predchodca len niekoľko dní po nástupe do funkcie odstúpil od obdobnej obchodnej dohody tichomorských krajín (TPP), združujúcej aj USA, no vynechávajúcej Čínu. Vystúpením z TPP dosluhujúci prezident vlastne prestrel Číne červený koberec, aby mohla Ameriku nahradiť v rozsiahlom ekonomickom bloku.

Tá dnes víťazoslávne demonštruje, že odpoveďou na americký unilateralizmus je medzinárodná spolupráca a multilaterálne dohody a ukazuje zároveň svoju silu v tichomorskom regióne, ktorú Donald Trump hrubo podcenil.

Napriek jej autoritárskemu režimu, porušovaniu ľudských práv, etnickým čistkám Ujgurov, rastúcemu zbrojeniu a rozpínavosti v ostatnom období si žiaden zo štátov v regióne nemôže dovoliť ignorovať jej hospodársku silu. O to viac dnes, v období pandémie, ktorá oslabuje svet, a Čína sa zdá byť jedinou ekonomikou, ktorá sa s koronavírusom vysporiadala a opäť neohrozene rastie. A tak sa partnermi Číny v tomto ekonomickom megabloku stali aj tradiční blízki spojenci Spojených štátov ako Japonsko, Južná Kórea či Austrália, ktorej vzťahy s Čínou sú pritom aktuálne pomerne napäté.

Aký však vzťahy na brehoch Pacifiku majú význam pre nás? Hoci sa to nezdá, môže byť ešte pomerne veľký. Čína upevňuje svoju pozíciu na medzinárodnej scéne, stavia sa do polohy protipólu USA a ukazuje schopnosť vytvárať partnerstvá aj s najbližšími spojencami Spojených štátov. Pri takomto vývoji sa na zvyšok sveta bude čím ďalej, tým viac stupňovať tlak vybrať si, na koho strane stojíme. Či je to rastúca Čína, alebo oslabené Spojené štáty. A na takúto voľbu nesmú zostať Európska Únia ani Slovensko nepripravené.